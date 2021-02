Chi è Paolo Kessisoglu di Luca e Paolo: Biografia, Età, Instagram e Moglie (Di venerdì 19 febbraio 2021) Paolo Kessisoglu è un attore, comico nonché conduttore televisivo originario di Genova, noto al pubblico per essere il Paolo del duo comico Luca e Paolo con Luca Bizzarri. Il suo nome è inscindibilmente legato a quello di Camera Cafe, il celebre sit-com televisiva di casa Mediaset. Chi è Paolo Kessisoglu? Nome: Paolo Kessisoglu Data di nascita: 25 luglio 1969 Età: 51 anni Segno zodiacale: Leone Professione: Attore, comico, conduttore Luogo di nascita: Genova Altezza: 185 cm Peso: 70 kg Tatuaggi: Paolo non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo Instagram ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 19 febbraio 2021)è un attore, comico nonché conduttore televisivo originario di Genova, noto al pubblico per essere ildel duo comicoconBizzarri. Il suo nome è inscindibilmente legato a quello di Camera Cafe, il celebre sit-com televisiva di casa Mediaset. Chi è? Nome:Data di nascita: 25 luglio 1969 Età: 51 anni Segno zodiacale: Leone Professione: Attore, comico, conduttore Luogo di nascita: Genova Altezza: 185 cm Peso: 70 kg Tatuaggi:non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profiloufficiale: ...

DavidBasco86 : @gattusismo__ magari è lo stesso gruppo che all'ultima di Paolo inneggiava a Baresi e fischiava Maldini... in ogni… - gpellarin84 : RT @romanoesaurito: Viale Angelico. Le numerose auto parcheggiate quotidianamente in divieto di fermata costringono chi vuole proseguire dr… - paolo_antonioli : Donare il 2 x 1000 ad associazioni culturali. E chi spunta nel mezzo? La Lega Cioè, non gli bastano mai? Accattoni… - stormi1904 : RT @romanoesaurito: Viale Angelico. Le numerose auto parcheggiate quotidianamente in divieto di fermata costringono chi vuole proseguire dr… - romanoesaurito : Viale Angelico. Le numerose auto parcheggiate quotidianamente in divieto di fermata costringono chi vuole proseguir… -