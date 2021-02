Chi è Noemi: Biografia, Età, Vero nome, Sanremo 2021, Marito e Instagram (Di venerdì 19 febbraio 2021) Noemi, nata a Roma come Veronica Scopelliti, è una cantautrice italiana. Dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico nel 2008 con la partecipazione ad X Factor Italia, grazie al suo timbro di voce particolare e versatile, e al suo carisma e simpatia, Noemi è una delle cantanti italiane più apprezzate di oggi. Sarà in gara, con il brano Glicine, al Festival di Sanremo 2021. Chi è Noemi? nome: Veronica Scopelliti nome d’arte: Noemi Segno Zodiacale: Acquario Età: 38 anni Data di nascita: 25 gennaio 1982 Luogo di nascita: Roma Titolo di studio: Laurea in regia televisiva e cinematografica Professione: cantautrice, musicista, sceneggiatrice e personaggio televisivo Altezza: 166 cm Peso: 56 Kg Tatuaggi: ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 19 febbraio 2021), nata a Roma comenica Scopelliti, è una cantautrice italiana. Dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico nel 2008 con la partecipazione ad X Factor Italia, grazie al suo timbro di voce particolare e versatile, e al suo carisma e simpatia,è una delle cantanti italiane più apprezzate di oggi. Sarà in gara, con il brano Glicine, al Festival di. Chi ènica Scopellitid’arte:Segno Zodiacale: Acquario Età: 38 anni Data di nascita: 25 gennaio 1982 Luogo di nascita: Roma Titolo di studio: Laurea in regia televisiva e cinematografica Professione: cantautrice, musicista, sceneggiatrice e personaggio televisivo Altezza: 166 cm Peso: 56 Kg Tatuaggi: ...

