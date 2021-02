Chi è Max Gazzè | Biografia | Età | Figli | Ex Moglie Sabrina e Instagram

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Max, all’anagrafe Massimiliano, è un cantautore e bassista italiano di 53 anni originario di Roma. Con 10 album all’attivo, numerosissime collaborazioni e 5 partecipazioni sul palco dell’Ariston, lo vedremo per la sesta volta al Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus. Canta il brano Il farmacista, insieme a La Trifluoperazina Monstery Band. Chi è Max? Nome d’arte: MaxNome vero: MassimilianoSegno Zodiacale: Cancro Età: 53 anni Data di nascita: 6 luglio 1967 Luogo di nascita: Roma Professione: cantautore e bassista Altezza: 175 cm Peso: 75 Kg Tatuaggi: uno sull’avambraccio sinistro ProfiloUfficiale: @maxgazze Sito Ufficiale: maxgazze.it Seguici nel nostro profiloUfficiale: ...

