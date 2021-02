«Che me chiamme a fa?» di Rocco Hunt e le altre nuove canzoni della settimana (Di venerdì 19 febbraio 2021) È Che me chiamme a fa?, la canzone più cercata del momento. La nuova canzone di Rocco Hunt, reduce dal successo della hit estiva A un passo dalla luna, domina le ricerche delle nuove uscite discografiche della seconda settimana di febbraio 2021. Oltre a lui, ci sono le novità di Achille Lauro, Margherita Vicario e Boss Doms, mentre con il quinto disco intitolato semplicemente Lodo si chiude la raccolta di album de Lo Stato Sociale. Anche sul fronte internazionale non mancano le nuove uscite, su tutte il nuovo singolo Story of Love di Bon Jovi, che presenta il videoclip della canzone con una premiere speciale, in collegamento live. Ecco una selezione con il meglio delle uscite discografiche della ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) È Che mea fa?, la canzone più cercata del momento. La nuova canzone di, reduce dal successohit estiva A un passo dalla luna, domina le ricerche delleuscite discografichesecondadi febbraio 2021. Oltre a lui, ci sono le novità di Achille Lauro, Margherita Vicario e Boss Doms, mentre con il quinto disco intitolato semplicemente Lodo si chiude la raccolta di album de Lo Stato Sociale. Anche sul fronte internazionale non mancano leuscite, su tutte il nuovo singolo Story of Love di Bon Jovi, che presenta il videoclipcanzone con una premiere speciale, in collegamento live. Ecco una selezione con il meglio delle uscite discografiche...

blogsicilia : Rocco Hunt è tornato con il singolo 'Che me chiamme a fa?' - - SkyTG24 : Rocco Hunt feat. Geolier, il testo di 'Che chiamme a fa?' - YolBlog : #ROCCOHUNT - fuori oggi CHE ME CHIAMME A FA? feat #GEOLIER! una profonda dichiarazione d’#amore in versi in lingua… - insidemusicit : ROCCO HUNT: nuovo singolo 'CHE ME CHIAMME A FA?' feat #Geolier #CheMeChiammeAFa #RoccoHunt #InsideMusic - MusicStarStaff : #ROCCOHUNT dà il via al suo 2021 musicale con “CHE ME CHIAMME A FA?” IL NUOVO SINGOLO FEAT. GEOLIER Disponibile… -