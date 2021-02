C’è Posta per te, momento di paura per la postina Chiara Carcano: “Hanno chiamato la polizia” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Essere una postina di C’è Posta per te è sicuramente un’esperienza molto emozionante, ma possono esserci anche momenti decisamente difficili e, talvolta, ci sono anche stati attimi di tensione. Uno di questi è stato raccontato da Chiara Carcano, la 29enne postina del programma. C’è Posta per te: la “dura” vita dei postini Suonare ai campanelli delle persone può essere un’esperienza a finale aperto: le persone a volte rispondo con gentilezza e pazienza, ma può anche capitare che reagiscano male. A Chiara Carcano è addirittura capitato che una volta delle persone chiamassero la polizia, mettendola in una posizione alquanto scomoda. In un’intervista rilasciata a Tele Più la ragazza ha infatti raccontato che una volta i diretti ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Essere unadi C’èper te è sicuramente un’esperienza molto emozionante, ma possono esserci anche momenti decisamente difficili e, talvolta, ci sono anche stati attimi di tensione. Uno di questi è stato raccontato da, la 29ennedel programma. C’èper te: la “dura” vita dei postini Suonare ai campanelli delle persone può essere un’esperienza a finale aperto: le persone a volte rispondo con gentilezza e pazienza, ma può anche capitare che reagiscano male. Aè addirittura capitato che una volta delle persone chiamassero la, mettendola in una posizione alquanto scomoda. In un’intervista rilasciata a Tele Più la ragazza ha infatti raccontato che una volta i diretti ...

SpettacoliNEWS : Sabato 20 febbraio, nuovo appuntamento con #CePostaPerTe: ospiti Renato Zero e Stefano De Martino - robertopontillo : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A C’è Posta Per te ospiti Renato Zero e Stefano De Martino - SMSNEWSOFFICIAL : A C’è Posta Per te ospiti Renato Zero e Stefano De Martino - paolobocciarel1 : @CesareSacchetti c'è posta per te - jess_zapp : C'è una tizia su minchiagram che definireste vittima del patriacato.. dovreste vedere come posta foto e storie dei… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Insigne nunn'accucchiaje assaje, Bakayoko signasse cchiú spisso! - ilNapolista IlNapolista