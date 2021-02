“C’è posta per te”: le anticipazioni della puntata del 20 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Maria De Filippi è pronta con un appuntamento del sabato sera con una nuova puntata di “C’è posta per te” ricca di storie e ospiti emozionati Nella prima serata del sabato sera di Canale 5 dalle ore 21:30 inizia una nuova puntata di “C’è posta per te”, il programma condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, giunta al settimo appuntamento, ancora una volta porrà al centro i sentimenti e la voglia di risolvere rapporti che si sono guastati, provando a sanarli. Maria De Filippi proverà, ancora una volta, a cercare un confronto storia dopo storia tra mittenti e destinatari col fine ultimo di far vincere l’apertura della busta. Tante le storie che diventano protagoniste del programma campione di share del sabato sera: dalla storia con un regalo dal personaggio famoso alla storia con richiesta di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Maria De Filippi è pronta con un appuntamento del sabato sera con una nuovadi “C’èper te” ricca di storie e ospiti emozionati Nella prima serata del sabato sera di Canale 5 dalle ore 21:30 inizia una nuovadi “C’èper te”, il programma condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, giunta al settimo appuntamento, ancora una volta porrà al centro i sentimenti e la voglia di risolvere rapporti che si sono guastati, provando a sanarli. Maria De Filippi proverà, ancora una volta, a cercare un confronto storia dopo storia tra mittenti e destinatari col fine ultimo di far vincere l’aperturabusta. Tante le storie che diventano protagoniste del programma campione di share del sabato sera: dalla storia con un regalo dal personaggio famoso alla storia con richiesta di ...

giuliasgolden : ma che è? c’è posta per te? #Amici20 - assvrdo : rudy, c’è posta per te #Amici20 - xrandyhugx : non sapevo che fossimo a c’è posta per te #Amici20 - dijonlover : @vipevasnitch Mandale l’invito a c’è posta per te - chiaracrispino6 : RT @giuliasgolden: CHE CAZZO METTONO NON AVERE PAURA ALLA PUBBLICITÀ DI C’È POSTA PER TE STI STRONZI #Amici20 -