C’è Posta per Te, ‘clamorosa’ testimonianza di Chiara Carcano: episodio incredibile (Di venerdì 19 febbraio 2021) Chiara Carcano, noto personaggio di C’è Posta per Te, ha rischiato grosso mentre consegnava la Posta: l’episodio è davvero incredibile, cos’è successo. Chiara Carcano è l’unica componente femminile del gruppo di postini di C’è Posta per Te. Insieme alla bella postina troviamo Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Marcello Mordino. Pronti a sfrecciare col le loro biciclette, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 19 febbraio 2021), noto personaggio di C’èper Te, ha rischiato grosso mentre consegnava la: l’è davvero, cos’è successo.è l’unica componente femminile del gruppo di postini di C’èper Te. Insieme alla bella postina troviamo Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Marcello Mordino. Pronti a sfrecciare col le loro biciclette, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

rosmellomylife : Raga ma io sto pensando vi immaginate escono da qui che sono ancora litigate e poi una va a c’è posta per te per l’… - FioriFlavio : RT @Daniele45029280: Da ieri sono iscritto a Twitter. A tutti piacerebbe che altri seguissero i propri pensieri, le proprie idee. Ma mi chi… - homersuldivano : Se uscisse Stefania stasera! Avrebbe Renato Zero a c’è posta per te domani sera! Potrebbe andare a Fregene domenica… - Lisa78452999 : RT @cannyalsugo: ?? ANTICIPAZIONI ?? prima dell’esibizione di giulia mariuccio grida “FERMI TUTTI” e fa entrare la busta di c’è posta per te… - cannyalsugo : ?? ANTICIPAZIONI ?? prima dell’esibizione di giulia mariuccio grida “FERMI TUTTI” e fa entrare la busta di c’è posta per te #Amici20 -