C'è posta per te, anticipazioni 20 febbraio: ecco gli ospiti della settima puntata (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovo appuntamento sabato 20 febbraio in prima serata su Canale 5 con C'è posta per te, giunto alla sua settima puntata stagionale. Maria De Filippi ci racconterà, come di consueto, cinque storie che vedranno come protagonisti delle persone comuni, che hanno scritto al programma per ricucire strappi con familiari che non vedono da tempo o per chiedere perdono di qualche mancanza. Come ogni puntata, due storie saranno dedicate ad altrettanti regali: ovvero la presenza di un personaggio famoso. In queste occasioni chi scrive al programma di solito vuole premiare una persona importante per la propria vita e chiede alla redazione di C'è posta per te , di organizzare un momento piacevole, con la partecipazione di un VIP. In questa edizione, complice la pandemia, non stanno intervenendo ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovo appuntamento sabato 20in prima serata su Canale 5 con C'èper te, giunto alla suastagionale. Maria De Filippi ci racconterà, come di consueto, cinque storie che vedranno come protagonisti delle persone comuni, che hanno scritto al programma per ricucire strappi con familiari che non vedono da tempo o per chiedere perdono di qualche mancanza. Come ogni, due storie saranno dedicate ad altrettanti regali: ovvero la presenza di un personaggio famoso. In queste occasioni chi scrive al programma di solito vuole premiare una persona importante per la propria vita e chiede alla redazione di C'èper te , di organizzare un momento piacevole, con la partecipazione di un VIP. In questa edizione, complice la pandemia, non stanno intervenendo ...

MikiBlack89 : @fromLAXtoLHR Poi vanno a taggare simone per chiedere se anche lui posta per annullare il televoto ?? sincera mi sta… - MadamaButterfl8 : Mi ha chiamato Signorini e mi ha detto che conteggiano solo i voti arrivati per posta, cercasi postino romano #tzvip #sovip #nostefynogf - Cis_1860 : RT @valentinivaler: Caro dissidente, c'è posta per te. Sono arrivate le lettere di espulsione dal gruppo del M5s per i deputati grillini c… - duppli : @berna101976 La tua considerazione è mal posta, perché presuppone che basta un po’ di pressing per annullarla. Col… - sarettalabella : #gfvip #sovip #nostefynogf #GFVIP5 #GFvip @GrandeFratello Ora dovete spiegarmi perché tutti i sondaggi che circo… -