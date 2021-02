Catania, Tacopina smentisce Ferraù: “Nessun piano B” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra poche ore sarà nuovamente a Catania Joe Tacopina. Il tycoon americano vuole conoscere come si sta muovendo la Sigi in relazione ai debiti accumulati dal Calcio Catania nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Comune di Mascalucia. Il closing è previsto per il 25 febbraio ma ieri l'avv. Giovanni Ferraù ha fatto sapere che la data potrebbe cambiare ipotizzando lo slittamento a marzo. Lo stesso presidente della Sigi Spa, società proprietaria del sodalizio di via Magenta, ha affermato a Telecolor che Tacopina potrebbe anche entrare ma non con il 100% delle quote almeno in una prima fase: "Questa è una ipotesi che era balenata tempo addietro e non la escludiamo -ha affermato Ferrau'-. Ci siederemo con lui e con il suo entourage e valuteremo tutto insieme ai nostri professionisti. Importante è che ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra poche ore sarà nuovamente aJoe. Il tycoon americano vuole conoscere come si sta muovendo la Sigi in relazione ai debiti accumulati dal Calcionei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Comune di Mascalucia. Il closing è previsto per il 25 febbraio ma ieri l'avv. Giovanniha fatto sapere che la data potrebbe cambiare ipotizzando lo slittamento a marzo. Lo stesso presidente della Sigi Spa, società proprietaria del sodalizio di via Magenta, ha affermato a Telecolor chepotrebbe anche entrare ma non con il 100% delle quote almeno in una prima fase: "Questa è una ipotesi che era balenata tempo addietro e non la escludiamo -ha affermato Ferrau'-. Ci siederemo con lui e con il suo entourage e valuteremo tutto insieme ai nostri professionisti. Importante è che ...

