Catalogna, scontri a Barcellona: tre arresti (Di sabato 20 febbraio 2021) E' di almeno tre arresti il bilancio degli scontri avvenuti in Catalogna, a Barcellona e Girona. Dimostranti hanno messo a ferro e a fuoco le strade, per protestare contro l'arresto del rapper Hasél. Barcellona – La Catalogna messa a ferro e a fuoco da decine di manifestanti. Dalla capitale a Girona, atti vandalici ai danni di uffici bancari e negozi, cassonetti in fiamme e lancio di oggetti alle forze dell'ordine. E' la quarta notte consecutiva. Barcellona e Girona, violenti scontri A Barcellona e Girona, le forze dell'ordine parlano di gruppi violenti che, in diversi punti delle due città, hanno rotto vetrine e fatto irruzione in alcune banche, lasciando dietro di sé barricate. A Barcellona, poco dopo le ...

