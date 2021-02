Caso Schwazer, l’amaro sfogo di Andrea Iannone (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’ex pilota è stato condannato e squalificato per doping La sentenza del gip di Bolzano ha dato una svolta clamorosa al Caso di Alex Schwazer riconosciuto come estraneo dai fatti. La vicenda è diventata di interesse mediatico e ha scatenato reazioni da parte di tutti. Ne ha parlato anche Andrea Iannone, pilota della MotoGp che ha affrontato proprio recentemente la giustizia sportiva, uscendone però sconfitto con una squalifica per doping di quattro anni. Il pilota di Vasto attualmente continua ad allenarsi in Abruzzo ma di certo non si placata la sua rabbia per la sentenza e per il fatto di essere innocente, infatti anche nelle sentenza è stato riconosciuto il doping ma come conseguenza di una contaminazione alimentare dopo una cena in Asia. Nelle Instagram stories ha così sfogato tutta la sua frustrazione: “Questo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’ex pilota è stato condannato e squalificato per doping La sentenza del gip di Bolzano ha dato una svolta clamorosa aldi Alexriconosciuto come estraneo dai fatti. La vicenda è diventata di interesse mediatico e ha scatenato reazioni da parte di tutti. Ne ha parlato anche, pilota della MotoGp che ha affrontato proprio recentemente la giustizia sportiva, uscendone però sconfitto con una squalifica per doping di quattro anni. Il pilota di Vasto attualmente continua ad allenarsi in Abruzzo ma di certo non si placata la sua rabbia per la sentenza e per il fatto di essere innocente, infatti anche nelle sentenza è stato riconosciuto il doping ma come conseguenza di una contaminazione alimentare dopo una cena in Asia. Nelle Instagram stories ha così sfogato tutta la sua frustrazione: “Questo ...

Agenzia_Ansa : 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado p… - FBiasin : Caso #Schwazer: il gip dispone l'archiviazione: 'Non ha commesso il fatto'. 4 anni e mezzo dopo, che per un atleta… - TgLa7 : #Doping, gip su caso #Schwazer dispone archiviazione: 'Campioni urina alterati' - GraalTruth : RT @riktroiani: #Schwazer assolto per il caso #doping: “Le urine furono alterate”. 5 anni di accuse infamanti, chi pagherà per aver distrut… - zizionice : RT @RaiSport: L'allenatore di Alex #Schwazer, Sandro Donati, confessa l'amarezza di aver condotto questa battaglia in solitudine #Atletica… -