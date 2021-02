Caso Schwazer, la Wada contro il tribunale di Bolzano: “Inorriditi dalle accuse” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ieri il tribunale di Bolzano ha reputato innocente Alex Schwazer relativamente all’accusa di doping che gli ha distrutto la carriera. I giudici hanno accusato Wada e Iaaf di aver incastrato il marciatore. Alla sentenza replica l’agenzia mondiale antidoping Wada, con un tweet diffuso in nottata, in cui si dice “inorridita” dalla decisione dei giudici e minaccia azioni legali. “La Wada è inorridita dalle numerose accuse spericolate e prive di fondamento”. E’ scritto nel tweet. E ancora: “Nel corso del dibattimento Wada ha fornito prove travolgenti corroborate da esperti indipendenti che il giudice ha rigettato in favore di teorie prive di sostanza”. Infine: “L’agenzia resta ferma nelle prove che ha fornito e rigetta nei termini più ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ieri ildiha reputato innocente Alexrelativamente all’accusa di doping che gli ha distrutto la carriera. I giudici hanno accusatoe Iaaf di aver incastrato il marciatore. Alla sentenza replica l’agenzia mondiale antidoping, con un tweet diffuso in nottata, in cui si dice “inorridita” dalla decisione dei giudici e minaccia azioni legali. “Laè inorriditanumerosespericolate e prive di fondamento”. E’ scritto nel tweet. E ancora: “Nel corso del dibattimentoha fornito prove travolgenti corroborate da esperti indipendenti che il giudice ha rigettato in favore di teorie prive di sostanza”. Infine: “L’agenzia resta ferma nelle prove che ha fornito e rigetta nei termini più ...

