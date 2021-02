Caso Schwazer, il Tribunale di Bolzano chiede l’archiviazione. Wada: “Inorriditi dalle accuse spericolate” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Caso Schwazer, il Tribunale di Bolzano chiede l’archiviazione. Il marciatore stato condannato per doping in via definitiva. ROMA – Importante novità per quanto riguarda il Caso Schwazer. Il Tribunale di Bolzano ha chiesto l’archiviazione del Caso. Precedentemente il Tribunale Losanna aveva condannato in via definitiva il marciatore per doping che dovrà scontare una squalifica di otto anni. Rigettata la richiesta della sospensione della squalifica Il Tribunale di Losanna aveva rigettato la richiesta della difesa del marciatore italiano che chiedeva la sospensione della squalifica per prendere parte alle prossime ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021), ildi. Il marciatore stato condannato per doping in via definitiva. ROMA – Importante novità per quanto riguarda il. Ildiha chiestodel. Precedentemente ilLosanna aveva condannato in via definitiva il marciatore per doping che dovrà scontare una squalifica di otto anni. Rigettata la richiesta della sospensione della squalifica Ildi Losanna aveva rigettato la richiesta della difesa del marciatore italiano cheva la sospensione della squalifica per prendere parte alle prossime ...

Agenzia_Ansa : 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado p… - FBiasin : Caso #Schwazer: il gip dispone l'archiviazione: 'Non ha commesso il fatto'. 4 anni e mezzo dopo, che per un atleta… - TgLa7 : #Doping, gip su caso #Schwazer dispone archiviazione: 'Campioni urina alterati' - AndreaZeoli : RT @Fletcher_Lynd: se lo hanno incastrato mi dispiace, comunque non cambio idea sulle mie frasi retoriche e inutili, e in ogni caso adesso… - AvarelloValerio : RT @EnricoTurcato: Il caso #Schwazer è devastante. Di una gravità inaudita. “Non ha commesso il fatto. Non ci fu doping”. E ora chi gliel… -