Caso Gregoretti, Salvini: “Si decideva e si festeggiava tutti insieme. Non ho mai puntato il dito contro nessuno perché non c’è reato” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “A rischiare 15 anni di galera sono io. tutti pontificano, tutti chiacchierano, ma in aula bunker dove ci sono i processi di mafia c’è Matteo Salvini”. Il ritornello è sempre lo stesso e a pronunciarlo anche oggi è il segretario della Lega al termine dell’udienza per il Caso Gregoretti. Salvini rischia un processo per sequestro di persona per avere trattenuto a bordo della nave della Guardia costiera 131 migranti nell’estate 2019. A comparire come testimoni, in una delle aule bunker del penitenziario Bicocca, a Catania, sono stati i ministri Luigi Di Maio e Lucia Lamorgese. Entrambi però hanno deciso di evitare ogni contatto con giornalisti e telecamere. Davanti ai microfoni, al termine dell’udienza davanti il giudice Nunzio Sarpietro, si è invece presentato Salvini. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) “A rischiare 15 anni di galera sono io.pontificano,chiacchierano, ma in aula bunker dove ci sono i processi di mafia c’è Matteo”. Il ritornello è sempre lo stesso e a pronunciarlo anche oggi è il segretario della Lega al termine dell’udienza per ilrischia un processo per sequestro di persona per avere trattenuto a bordo della nave della Guardia costiera 131 migranti nell’estate 2019. A comparire come testimoni, in una delle aule bunker del penitenziario Bicocca, a Catania, sono stati i ministri Luigi Di Maio e Lucia Lamorgese. Entrambi però hanno deciso di evitare ogni contatto con giornalisti e telecamere. Davanti ai microfoni, al termine dell’udienza davanti il giudice Nunzio Sarpietro, si è invece presentato. ...

LegaSalvini : ++ CORRIERE DELLA SERA: 'CASO GREGORETTI, SALVINI: «ABBIAMO FATTO CIÒ CHE LA LEGGE CI PERMETTEVA E GLI ITALIANI CI… - LegaSalvini : ?? CASO GREGORETTI, DOMANI MATTEO SALVINI SARÀ A CATANIA PER L’UDIENZA SUL CASO GREGORETTI. SIAMO CON TE, CAPITANO!… - LegaSalvini : ?? OGGI MATTEO SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA SUL CASO GREGORETTI. NON MOLLARE, CAPITANO! #iostoconSalvini ???? - RobertaFerrero4 : ++ CORRIERE DELLA SERA: “CASO GREGORETTI, SALVINI: «ABBIAMO FATTO CIÒ CHE LA LEGGE CI PERMETTEVA E GLI ITALIANI CI… - benny_bove : RT @tempoweb: #Salvini a processo dal gip che violò il lockdown SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? -