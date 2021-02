Caso Gregoretti, oggi terza trasferta di Salvini a Catania (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuova udienza preliminare – la terza – del Caso Gregoretti. oggi alle 9.30 Matteo Salvini è atteso nell’aula bunker Bicocca di Catania. Il procedimento giudiziario potrebbe portare l’ex ministro dell’Interno a processo: sequestro di persona e abuso in atti di ufficio sono i capi di imputazione, di cui potrebbe dover rispondere. Al fianco di Salvini l’avvocato Giulia Bongiorno, deputata e legale del leader della Lega. Nella città etnea, su richiesta del Gip, saranno presenti anche Luigi Di Maio, ai tempi della vicenda vicepremier, e l’attuale titolare dell’Interno, Luciana Lamorgese. Lo scorso 28 gennaio, invece, era stata la volta della deposizione del premier Giuseppe Conte, raccolta in trasferta dal Gip Nunzio Sarpietro che era venuto a Roma, a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuova udienza preliminare – la– delalle 9.30 Matteoè atteso nell’aula bunker Bicocca di. Il procedimento giudiziario potrebbe portare l’ex ministro dell’Interno a processo: sequestro di persona e abuso in atti di ufficio sono i capi di imputazione, di cui potrebbe dover rispondere. Al fianco dil’avvocato Giulia Bongiorno, deputata e legale del leader della Lega. Nella città etnea, su richiesta del Gip, saranno presenti anche Luigi Di Maio, ai tempi della vicenda vicepremier, e l’attuale titolare dell’Interno, Luciana Lamorgese. Lo scorso 28 gennaio, invece, era stata la volta della deposizione del premier Giuseppe Conte, raccolta indal Gip Nunzio Sarpietro che era venuto a Roma, a ...

