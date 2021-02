Caso Gregoretti: nuova udienza per Salvini a Catania (Di venerdì 19 febbraio 2021) nuova udienza preliminare questa mattina a Catania, nell'aula bunker del carcere di Bicocca, sul Caso della nave Gregoretti. Dopo la testimonianza del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese il gup ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 19 febbraio 2021)preliminare questa mattina a, nell'aula bunker del carcere di Bicocca, suldella nave. Dopo la testimonianza del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese il gup ...

LegaSalvini : ?? CASO GREGORETTI, DOMANI MATTEO SALVINI SARÀ A CATANIA PER L’UDIENZA SUL CASO GREGORETTI. SIAMO CON TE, CAPITANO!… - Noiconsalvini : ?? OGGI MATTEO SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA SUL CASO GREGORETTI. NON MOLLARE, CAPITANO! #iostoconSalvini ???? - Agenzia_Ansa : Caso Gregoretti, udienza a Catania per la richiesta di rinvio a giudizio dell'ex ministro Matteo Salvini. La mini… - leoberthi : RT @ChiodiDonatella: #SALVINI CON IL GIUDICE #SARPIETRO A #CATANIA: MA NON A CENA Udienza preliminare per il caso #Gregoretti. Dopo la val… - SbrizzaClaudio : RT @ChiodiDonatella: #SALVINI CON IL GIUDICE #SARPIETRO A #CATANIA: MA NON A CENA Udienza preliminare per il caso #Gregoretti. Dopo la val… -