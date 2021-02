Caso Gregoretti, nuova udienza a Catania. Salvini “Agivamo insieme” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Catania (ITALPRESS) – nuova udienza preliminare quest’oggi a Catania, nell’aula bunker del carcere di Bicocca, per il Caso Gregoretti, il procedimento giudiziario che potrebbe portare il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini a processo. Sequestro di persona e abuso in atti di ufficio sono i capi di imputazione, di cui potrebbe dover rispondere. Su richiesta del Gup Nunzio Sarpietro, sono stati sentiti il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e Luigi Di Maio, allora vicepremier e attuale ministro degli Esteri. La prossima udienza preliminare si svolgerà, sempre a Catania, venerdì 5 marzo. “Sono contento di aver sentito dai due testimoni il fatto che c’era una continuità nell’azione di governo, una ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 febbraio 2021)(ITALPRESS) –preliminare quest’oggi a, nell’aula bunker del carcere di Bicocca, per il, il procedimento giudiziario che potrebbe portare il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteoa processo. Sequestro di persona e abuso in atti di ufficio sono i capi di imputazione, di cui potrebbe dover rispondere. Su richiesta del Gup Nunzio Sarpietro, sono stati sentiti il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e Luigi Di Maio, allora vicepremier e attuale ministro degli Esteri. La prossimapreliminare si svolgerà, sempre a, venerdì 5 marzo. “Sono contento di aver sentito dai due testimoni il fatto che c’era una continuità nell’azione di governo, una ...

