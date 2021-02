Captain Tsubasa: Rise of New Champions, tre nuovi personaggi arriveranno in primavera (Di venerdì 19 febbraio 2021) Bandai Namco ha annunciato che questa primavera tre nuovi personaggi si aggiungeranno al roster di Captain Tsubasa: Rise of New Champions Molto probabilmente tutti conoscerete Captain Tsubasa, il noto anime calcistico arrivato in Italia con il nome di Holly e Benji. Questa serie vanta un successo strepitoso sia in Giappone che nel resto del mondo e conta numerose trasposizione videoludiche. I fan dell’anime di sicuro si staranno divertendo un mondo con Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il nuovo titolo arcade dedicato alla serie. Ormai però è passato un po’ di tempo dal lancio del gioco e alcune persone potrebbero iniziare a stufarsene. Per fortuna però Bandai ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 19 febbraio 2021) Bandai Namco ha annunciato che questatresi aggiungeranno al roster diof NewMolto probabilmente tutti conoscerete, il noto anime calcistico arrivato in Italia con il nome di Holly e Benji. Questa serie vanta un successo strepitoso sia in Giappone che nel resto del mondo e conta numerose trasposizione videoludiche. I fan dell’anime di sicuro si staranno divertendo un mondo conof New, il nuovo titolo arcade dedicato alla serie. Ormai però è passato un po’ di tempo dal lancio del gioco e alcune persone potrebbero iniziare a stufarsene. Per fortuna però Bandai ...

