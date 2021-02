Caos M5s, Di Battista si sfila: «Non lavoro a nuove correnti». Da Italia dei valori la conferma: «Contatti coi dissidenti per il simbolo» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo i 15 senatori ribelli, adesso tocca ai deputati. Espulsi dal gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera i 21 deputati grillini che ieri non hanno votato la fiducia al nuovo governo Draghi, decisione resa nota formalmente con una lettera del capogruppo Davide Crippa. Andrea Colletti, tra i deputati M5s che hanno votato in dissenso dal gruppo la fiducia al governo Draghi, su Facebook pubblica la lettera di Crippa ma dice di non serbare rancore per l’accaduto: «Come c’era da aspettarsi è arrivata, da poco, l’espulsione, mia e di altri Colleghi, dal Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle della Camera dei Deputati. Non serbo rancore. Comprendo le loro estreme difficoltà nell’accettare una situazione del genere e anche un Governo del genere», scrive nel post su Fb l’ormai ex deputato m5s Colletti. «Oltre a denotare il mancato rispetto delle decisioni assunte dagli iscritti ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo i 15 senatori ribelli, adesso tocca ai deputati. Espulsi dal gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera i 21 deputati grillini che ieri non hanno votato la fiducia al nuovo governo Draghi, decisione resa nota formalmente con una lettera del capogruppo Davide Crippa. Andrea Colletti, tra i deputati M5s che hanno votato in dissenso dal gruppo la fiducia al governo Draghi, su Facebook pubblica la lettera di Crippa ma dice di non serbare rancore per l’accaduto: «Come c’era da aspettarsi è arrivata, da poco, l’espulsione, mia e di altri Colleghi, dal Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle della Camera dei Deputati. Non serbo rancore. Comprendo le loro estreme difficoltà nell’accettare una situazione del genere e anche un Governo del genere», scrive nel post su Fb l’ormai ex deputato m5s Colletti. «Oltre a denotare il mancato rispetto delle decisioni assunte dagli iscritti ...

