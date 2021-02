Cannella: il nuovo singolo “Fiori blu” racconta una “giornata no” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Finalmente un singolo fresco che ci dona un bel tocco di leggerezza e spensieratezza: ecco “Fiori blu” di Cannella Da oggi è disponibile il nuovo singolo di Cannella dal titolo “Fiori blu“, un brano costruito ad hoc per affrontare le cosiddette “giornate no“, sognando ad occhi aperti eventi futuri come “sposarsi in un’isola con i Fiori blu“. Il singolo è fresco e, soprattutto pensando al particolare momento che stiamo vivendo, ci dona quel tocco di leggerezza e spensieratezza che a volte ci manca. Il testo, apparentemente semplice, evoca immagini positive e concilianti. La produzione del brano “Fiori blu” è affidata a Marta Venturini che ha trovato un mix perfetto tra sound e testo, con un beat asciutto e ... Leggi su zon (Di venerdì 19 febbraio 2021) Finalmente unfresco che ci dona un bel tocco di leggerezza e spensieratezza: ecco “blu” diDa oggi è disponibile ildidal titolo “blu“, un brano costruito ad hoc per affrontare le cosiddette “giornate no“, sognando ad occhi aperti eventi futuri come “sposarsi in un’isola con iblu“. Ilè fresco e, soprattutto pensando al particolare momento che stiamo vivendo, ci dona quel tocco di leggerezza e spensieratezza che a volte ci manca. Il testo, apparentemente semplice, evoca immagini positive e concilianti. La produzione del brano “blu” è affidata a Marta Venturini che ha trovato un mix perfetto tra sound e testo, con un beat asciutto e ...

