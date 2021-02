Canarie pronte a diventare destinazione “Covid free”: ecco il piano per far ripartire il turismo nelle isole (Di venerdì 19 febbraio 2021) Far ripartire il turismo in vista dalla stagione estiva garantendo la massima sicurezza contro il Covid-19. È questo l’obiettivo delle compagnie di viaggio che, dopo quasi un anno di stop, sono al lavoro per programmare “vacanze sicure“, con tamponi a tutti i viaggiatori in partenza e all’arrivo e garantendo un’assistenza costante durante il soggiorno. La prima destinazione in cui sarà sperimentato questa opzione (ovviamente epidemia permettendo) saranno le isole Canarie in particolare le isole di Fuerteventura e Tenerife. Due le misure straordinarie comprese nella quota del pacchetto per le Canarie: un’agevolazione per effettuare il tampone molecolare prima della partenza dall’Italia e un secondo test gestito direttamente dal Gruppo, sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Farilin vista dalla stagione estiva garantendo la massima sicurezza contro il-19. È questo l’obiettivo delle compagnie di viaggio che, dopo quasi un anno di stop, sono al lavoro per programmare “vacanze sicure“, con tamponi a tutti i viaggiatori in partenza e all’arrivo e garantendo un’assistenza costante durante il soggiorno. La primain cui sarà sperimentato questa opzione (ovviamente epidemia permettendo) saranno lein particolare ledi Fuerteventura e Tenerife. Due le misure straordinarie comprese nella quota del pacchetto per le: un’agevolazione per effettuare il tampone molecolare prima della partenza dall’Italia e un secondo test gestito direttamente dal Gruppo, sia ...

sole24ore : Canarie pronte a diventare destinazione Covid free - clikservernet : Canarie pronte a diventare destinazione “Covid free”: ecco il piano per far ripartire il turismo nelle isole - Noovyis : (Canarie pronte a diventare destinazione “Covid free”: ecco il piano per far ripartire il turismo nelle isole) Pla… - Salvo_Parisi : #turismo2021 gara a chi sarà prima #CovidFree e implementerà misure per mantenersi #CovidFree. In piccole isole sar… - romi_andrio : RT @sole24ore: Canarie pronte a diventare destinazione Covid free -

Ultime Notizie dalla rete : Canarie pronte Canarie pronte a diventare destinazione Covid free Segni di ripresa non prima dell'estate All'inseguimento del sole delle Canarie A Tenerife, la più grande tra le Canarie, il clima è subtropicale oceanico sulle coste, vale a dire molto mite e ...

Le Canarie pronte a testare a partire da marzo vacanze CovidFree ... la divisione Tour Operating annuncia ora una sperimentazione che inserisce due misure comprese nella quota del pacchetto per le Canarie: un'agevolazione per effettuare il tampone molecolare prima ...

Canarie pronte a diventare destinazione Covid free Il Sole 24 ORE Le Canarie pronte a testare a partire da marzo vacanze CovidFree Il Gruppo Alpitour ha dato vita a delle soluzioni di viaggio che prevedono test antigenici rapidi da effettuare alla partenza e prima del rientro ...

Canarie Covid free? Protocolli rigidi per una vacanza “normale” Alpitour e Veratour hanno studiato una strategia di monitoraggio dei turisti prima, durante e dopo il viaggio per assicurare la massima sicurezza possibile in ottica Covid. Tamponi e assicurazioni le ...

Segni di ripresa non prima dell'estate All'inseguimento del sole delleA Tenerife, la più grande tra le, il clima è subtropicale oceanico sulle coste, vale a dire molto mite e ...... la divisione Tour Operating annuncia ora una sperimentazione che inserisce due misure comprese nella quota del pacchetto per le: un'agevolazione per effettuare il tampone molecolare prima ...Il Gruppo Alpitour ha dato vita a delle soluzioni di viaggio che prevedono test antigenici rapidi da effettuare alla partenza e prima del rientro ...Alpitour e Veratour hanno studiato una strategia di monitoraggio dei turisti prima, durante e dopo il viaggio per assicurare la massima sicurezza possibile in ottica Covid. Tamponi e assicurazioni le ...