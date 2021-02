Can Yaman e Diletta Leotta sotto attacco: le insinuazioni dei fans (Di venerdì 19 febbraio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman sono i protagonisti del gossip. Sulla coppia più chiacchierata del momento, però, cominciano a sorgere tanti dubbi Can Yaman (Instagram)Il mondo del gossip da qualche settimana sta esplodendo. Come spesso accade, è l’arrivo di un clamoroso flirt ha aver scatenato il web, i tabloid, le televisione e le riviste scandalistiche, alla ricerca di novità succulente e scatti che possano rivelare ulteriori dettagli del nuovo amore sbocciato. E cosi possiamo dirlo senza fronzoli, Diletta Leotta e Can Yaman sono gli assoluti protagonisti delle ultime settimane. Ogni giorni si parla di loro, e quotidianamente spuntano novità, retroscena o indiscrezioni che testimoniano quanto questa coppia stia prendendo il largo nel mondo del ... Leggi su kronic (Di venerdì 19 febbraio 2021)e Cansono i protagonisti del gossip. Sulla coppia più chiacchierata del momento, però, cominciano a sorgere tanti dubbi Can(Instagram)Il mondo del gossip da qualche settimana sta esplodendo. Come spesso accade, è l’arrivo di un clamoroso flirt ha aver scatenato il web, i tabloid, le televisione e le riviste scandalistiche, alla ricerca di novità succulente e scatti che possano rivelare ulteriori dettagli del nuovo amore sbocciato. E cosi possiamo dirlo senza fronzoli,e Cansono gli assoluti protagonisti delle ultime settimane. Ogni giorni si parla di loro, e quotidianamente spuntano novità, retroscena o indiscrezioni che testimoniano quanto questa coppia stia prendendo il largo nel mondo del ...

