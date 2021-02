Campania zona arancione, l’Aicast denuncia: “I ristoranti sono bersagli di una guerra” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Chiusure ristoranti per zona arancione, Della Notte (Aicast): “Differire chiusura a lunedì prossimo. Ci sentiamo bersagli una guerra da parte del Governo”. “E’ un vero e proprio killeraggio contro i ristoranti, siamo diventati bersagli di una autentica guerra da parte del Governo -. La denuncia è del presidente di Aicast ( Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo), Antonino Leggi su 2anews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Chiusureper, Della Notte (Aicast): “Differire chiusura a lunedì prossimo. Ci sentiamounada parte del Governo”. “E’ un vero e proprio killeraggio contro i, siamo diventatidi una autenticada parte del Governo -. Laè del presidente di Aicast ( Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo), Antonino

Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - fattoquotidiano : Campania, De Luca: “Inevitabile per noi zona arancione”. E attacca Zaia: “Basta con propaganda sgangherata su acqui… - petergomezblog : Monitoraggio Iss: “Rt sale a 0,99, incidenza in crescita”. Campania, Emilia e Molise verso l’arancione. Tutta l’Umb… - f_carrubba : RT @RaiNews: Brusaferro: 'Primi segnali positivi da vaccinazione per gli over 80' #zonaarancione #COVID19 - raffaellasalato : RT @_DAGOSPIA_: SPERANZA COMANDA COLORE: LOMBARDIA E LAZIO ZONA GIALLA. EMILIA, CAMPANIA E MOLISE IN ARANCIONE... -