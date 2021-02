Campania zona arancione, De Luca: “Probabile” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Campania zona arancione? “E’ molto Probabile che torneremo in zona arancione, assolutamente si, ma credo che abbiate visto anche voi le immagini di questi fine settimana”. Lo ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti a margine di un appuntamento a Salerno. “Migliaia e migliaia di persone in mezzo alle strade – ha aggiunto De Luca – nessun rispetto delle regole. Chi controllava? Qui ormai il controllo in Italia non esiste più, nessuno controlla più nulla, dovremo contare solo sul senso di responsabilità dei cittadini. Ma in questi fine settimana che abbiamo alle spalle di senso di responsabilità ne abbiamo visto molto poco. Era inevitabile tornare in zona arancione e poi in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021)? “E’ moltoche torneremo in, assolutamente si, ma credo che abbiate visto anche voi le immagini di questi fine settimana”. Lo ha detto il presidente della Regione Vincenzo De, rispondendo ai giornalisti a margine di un appuntamento a Salerno. “Migliaia e migliaia di persone in mezzo alle strade – ha aggiunto De– nessun rispetto delle regole. Chi controllava? Qui ormai il controllo in Italia non esiste più, nessuno controlla più nulla, dovremo contare solo sul senso di responsabilità dei cittadini. Ma in questi fine settimana che abbiamo alle spalle di senso di responsabilità ne abbiamo visto molto poco. Era inevitabile tornare ine poi in ...

