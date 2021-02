Campania zona arancione da domenica | chiusi bar e ristoranti | vietato uscire dal Comune

Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - fattoquotidiano : Campania, De Luca: “Inevitabile per noi zona arancione”. E attacca Zaia: “Basta con propaganda sgangherata su acqui… - petergomezblog : Monitoraggio Iss: “Rt sale a 0,99, incidenza in crescita”. Campania, Emilia e Molise verso l’arancione. Tutta l’Umb… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Campania, Emilia-Romagna e Molise in zona arancione - quotidianodirg : Campania, Emilia-Romagna e Molise in zona arancione -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona

... 'In questa situazione era inevitabile tornare inarancione e, se non stiamo attenti, inrossa. Le immagini viste ine in tutta Italia fanno venire i brividi - aggiunge - c'e' un ......dal Sud che è lapiù in difficoltà perché per rilanciare il sistema si comincia da chi ha più problemi, da chi è più debole: non dimentichiamo che in certe zone della Calabria e della...Temperature in ulteriore lieve aumento. Ventilazione moderata sui settori sudoccidentali della Sicilia e a largo della costa ionica calabrese, generalmente debole di direzione variabile altrove.Cercheremo di procurarci altri vaccini, ma in condizioni di sicurezza, senza fare annunci sgangherati che non hanno nessun fondamento” “In questa situazione è inevitabile tornare in zona arancione e, ...