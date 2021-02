Campania-Lazio, sen. Iannone a Governo: “Pendolari scuola esclusi da vaccino” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Migliaia di operatori della scuola campani che ogni giorno si recano a prestare il loro servizio nel Lazio non sono previsti nel piano vaccinale di nessuna delle due Regioni. Presenterò una interrogazione al Ministro della Salute e al Ministro dell’Istruzione”. Il senatore salernitano Antonio Iannone (FdI) scopre un vulnus tanto grave quanto (potenzialmente) pericoloso. Spiega: “Accedendo alla piattaforma della regione Lazio, regione in cui non risiedono, viene loro impedito di prenotarsi per la vaccinazione; se provano a prenotarsi sulla piattaforma della regione Campania, in cui risiedono, non risultano in servizio in nessuna scuola campana. Pertanto è impossibile effettuare la prenotazione in ogni caso.Chiedo che il Governo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Migliaia di operatori dellacampani che ogni giorno si recano a prestare il loro servizio nelnon sono previsti nel piano vaccinale di nessuna delle due Regioni. Presenterò una interrogazione al Ministro della Salute e al Ministro dell’Istruzione”. Il senatore salernitano Antonio(FdI) scopre un vulnus tanto grave quanto (potenzialmente) pericoloso. Spiega: “Accedendo alla piattaforma della regione, regione in cui non risiedono, viene loro impedito di prenotarsi per la vaccinazione; se provano a prenotarsi sulla piattaforma della regione, in cui risiedono, non risultano in servizio in nessunacampana. Pertanto è impossibile effettuare la prenotazione in ogni caso.Chiedo che il...

you_trend : Dei 25 membri del nuovo Governo #Draghi, 9 sono nati in Lombardia, 4 in Veneto e 2 in Lazio, Emilia-Romagna, Campan… - lorepregliasco : Nel 2020 il turismo in Francia si è salvato, sembrerebbe. Lombardia, Veneto, Lazio, Campania malissimo - camicius : Il Lazio raggiunge finalmente il club del 2% avendo vaccinato 2018 persone ogni 100.000 abitanti. Restano fuori Abr… - PaoloMadonnaDF : Bollettino del 18/02/2021: corsa a dieci – Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Toscana, Puglia, Mar… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 347 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 94.887: Sale a 2.423.699 morti nel Mondo… -