Camillo Ruini: «Da sacerdote mi innamorai. Con sofferenza, ma ho resistito» (Di venerdì 19 febbraio 2021) «Fidanzato mai. Sono stato attratto fortemente da alcune donne, ma ho sempre cercato di resistere e, pur soffrendo, ci sono riuscito, con l’aiuto decisivo del Signore». Così in un’intervista al “Corriere della sera” oggi in edicola, il cardinale Camillo Ruini, che compie 90 anni. Una vita vissuta all’insegna della fede. Alla domanda se questa attrazione sia avvenuta prima o dopo essere divenuto sacerdote, il prelato ha replicato: «Anche dopo. L’attrazione per le donne è inestirpabile nell’uomo e di per sé non è affatto un peccato». leggi anche l’articolo —> Ruini: «Salvini e Meloni sciolgano nodo dei rapporti con l’Europa. No a un partito dei cattolici» A “Il Corriere della sera” il cardinal Camillo Ruini ha ripercorso la sua infanzia ai tempi del regime: «Mussolini e il fascismo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) «Fidanzato mai. Sono stato attratto fortemente da alcune donne, ma ho sempre cercato di resistere e, pur soffrendo, ci sono riuscito, con l’aiuto decisivo del Signore». Così in un’intervista al “Corriere della sera” oggi in edicola, il cardinale, che compie 90 anni. Una vita vissuta all’insegna della fede. Alla domanda se questa attrazione sia avvenuta prima o dopo essere divenuto, il prelato ha replicato: «Anche dopo. L’attrazione per le donne è inestirpabile nell’uomo e di per sé non è affatto un peccato». leggi anche l’articolo —>: «Salvini e Meloni sciolgano nodo dei rapporti con l’Europa. No a un partito dei cattolici» A “Il Corriere della sera” il cardinalha ripercorso la sua infanzia ai tempi del regime: «Mussolini e il fascismo ...

Corriere : Ruini: «Da sacerdote m’innamorai. Con sofferenza, ma ho resistito» - Card_R_Sarah : RT @Avvenire_Nei: Gli auguri della Cei per i 90 anni di Camillo Ruini - damasus01 : RT @ASchwibach: 19 febbraio 1931: ad multos annos, Eminenza! Camillo Card. Ruini - uomo di spicco della chiesa italiana che fu e che non c’… - flamulamaria : Cazzullo - Camillo Ruini: «Da sacerdote mi innamorai. Con sofferenza, ma ho resistito» - mcaratozzolo58 : RT @diocesidiroma: Auguri affettuosi a Sua Eminenza il Cardinale Camillo Ruini in occasione del suo novantesimo compleanno. Che il Signore… -