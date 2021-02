Caldo da weekend 20-21 febbraio | 10 giorni di primavera | ecco dove

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Temperature su nelper 10. Nel corso del fine settimana e neisuccessivi l’anticiclone di matrice sub-tropicale si rinforzerà ulteriormente conquistando tutta l’Italia. La sua presenza sempre più stabile avrà due principali effetti; il primo, un exploit delle temperature con punte di 20°C su molte regioni, il secondo la formazione di nebbie, localmente fitte, sulla Pianura Padana. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che per almeno altri 10l’Italia sarà protetta da questo mastodontico anticiclone africano. Giorno dopo giorno le temperature saliranno gradualmente fino a toccare punte di 20°C soprattutto su Sardegna e Sicilia, ma 17-19°C si potranno raggiungere anche in Toscana, nel Lazio, in Puglia, in Campania e in Calabria. Discorso diverso invece per il Nord ...