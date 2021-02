Calciomercato Spezia, esposti in vetrina tanti gioielli: che estate sarà? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un biennio che, Coronavirus a parte, verrà incorniciato nel personalissimo album dei ricordi della società spezzina e dei tifosi. Lo scorso anno, infatti, i bianconeri hanno piegato il più quotato Frosinone nella finalissima dei playoff di Serie B conquistandosi, meritatamente, la prima storica partecipazione in Serie A. Ai nastri di partenza della massima serie, i liguri non avevano raccolto molti consensi: da neopromossa e da assoluta Cenerentola del calcio italiano, la compagine di Vincenzo Italiano era stato inserita nel lotto delle (quasi) certe retrocesse a fine stagione. Leggendo la classifica odierna, soprattutto dopo la roboante vittoria contro il Milan, i pronostici sembrano essere stati clamorosamente smentiti: la società con sede a La Spezia occupa la tredicesima posizione in classifica con un rassicurante +9 sulla zona rossa. Merito del lavoro, del mister, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un biennio che, Coronavirus a parte, verrà incorniciato nel personalissimo album dei ricordi della società spezzina e dei tifosi. Lo scorso anno, infatti, i bianconeri hanno piegato il più quotato Frosinone nella finalissima dei playoff di Serie B conquistandosi, meritatamente, la prima storica partecipazione in Serie A. Ai nastri di partenza della massima serie, i liguri non avevano raccolto molti consensi: da neopromossa e da assoluta Cenerentola del calcio italiano, la compagine di Vincenzo Italiano era stato inserita nel lotto delle (quasi) certe retrocesse a fine stagione. Leggendo la classifica odierna, soprattutto dopo la roboante vittoria contro il Milan, i pronostici sembrano essere stati clamorosamente smentiti: la società con sede a Laoccupa la tredicesima posizione in classifica con un rassicurante +9 sulla zona rossa. Merito del lavoro, del mister, ...

