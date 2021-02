Calciomercato Juventus | Cristiano Ronaldo ci ripensa | possibile addio!

(Di venerdì 19 febbraio 2021)ciaddio a fine stagione per il campionissimo portoghese. Nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, quella in corso rischia di essere l’ultima stagione dicon la maglia della. Il campionissimo portoghese è apparso particolarmente contrariato per l’atteggiamento dei suoi compagni di squadra in L'articolo proviene da Inews.it.

infoitsport : Calciomercato, dalla Spagna: Ronaldo vuole lasciare | Tentativo disperato della Juventus! - calciomercatoit : ?? #Juventus, cosa filtra per la panchina di #Pirlo: #Agnelli pronto alla riconferma, massimo appoggio al tecnico.… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

CalcioMercato.it

... che sabato aveva conquistato tre punti pesanti nel big match di campionato con la. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube.Molti hanno tirato in ballo anche il futuro di Andrea Pirlo: ecco come stanno le cose La... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE.Prima sul mercato, poi fuori squadra, poi ancora la panchina e la diatriba per la fascia da capitano e nel mezzo la lite con Fonseca. Poi il ritorno, lento alla normalità. Qualche gara vista in panca ...E Mbappé attende il Real. Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | ‘Carta’ Marcelo! Fra le carte da giocare nel mazzo della Vecchia Signora c’è anche il colpo Marcelo, terzino sinistro spagnolo delle M ...