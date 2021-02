Calcio | Serie A 2021 | negli anticipi del venerdì si impongono Fiorentina e Torino

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Undedicato agliquesto per laA di. Sono andati in scena due incontri per aprire una ventitreesima giornata molto spezzettata. Altra delusione per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che nella sfida retrocessione con ilesce sconfitto per 1-0. A siglare la rete decisiva è Gleison Bremer con un gran stacco di testa su azione da corner al 75?. Ora per i sardi si fa molto dura: la zona salvezza inizia ad essere distante. Si esalta la compagine di Davide Nicola: dopo cinque pareggi consecutivi arriva finalmente una vittoria. Al Franchi prestazione super dellache fa esultare il presidente Commisso. 3-0 netto allo Spezia: la compagine ligure, che si era imposta sabato scorso sull’ex capolista Milan, non è riuscita ad ...