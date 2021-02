Calcio Napoli | Ghoulam e Koulibaly guariti dal Covid-19

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Gattuso ritrova i due difensori in vista della difficile partita che ildovrà affrontare contro l’Atalanta e della gara da dentro o fuori contro il Granada della prossima settimana. Buone notizie in casa per ilper mister Gattuso. I due difensori azzurri Fouzie Kalidousonodal-19.

SkySport : ??? GRANADA-NAPOLI 2-0 Risultato finale ? ? #Herrera (19') ? #Kenedy (21') ? ? - Corriere : Granada-Napoli 2-0: troppi errori nel primo tempo, azzurri quasi fuori - juventusfc : 30' | Napoli in vantaggio con Insigne su calcio di rigore. #NapoliJuve [1-0] #ForzaJuve - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Chiariello ironico sul Napoli: 'Nel gioco all’indietro siamo campioni del mondo' - LuigiLiccardo6 : RT @Torrenapoli1: Ormai è chiaro a tutti che Gattuso non sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione Certo sono tutti professionisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

I migliori Maksimovic 6,5 : Qualche errore in fase di costruzione nella misura del passaggio o del lancio, ma almeno lotta come un leone: sia nella marcatura diretta sia nella chiusura di buchi vari ...Lo ha reso noto il profilo ufficiale Twitter della Ssc: 'Ghoulam e Koulibaly sono guariti dal Covid - 19'. Per Gattuso un sorriso nel momento più delicato della stagione dopo il ko in Europa ...Il centrocampista ha parlato anche della sfida col Real Madrid: “È la partita che tutti i bambini che iniziano a tirare calci ad un pallone vogliono giocare” Matteo Pessina è sicuramente l’uomo del mo ...Sono dieci, tutti per un turno, gli squalificati in serie A dal Giudice sportivo Gianpaolo Tosell in merito alle gare dell'ultimo ...