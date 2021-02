Calcio: Gallo (Reggina), ‘è stato un onore incontrare Totti, ha bella struttura di scouting’ (2) (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Del resto noi abbiamo un allenatore, che è Baroni, che punta molto sui giovani. L’ultima campagna acquisti che abbiamo fatto ha visto arrivare tutti ragazzi giovani e siccome l’attività di scouting come base ha il pensiero sui giovani si è parlato di quello. E’ un personaggio così importante a livello nazionale e internazionale che mediaticamente ha un maggiore risalto, ma io incontro anche altri del settore e non c’è tutta questa attenzione. Del resto per me sarebbe stata un’emozione anche conoscere Bruno Conti”, ha sottolineato il numero uno della Reggina. “In questa ultima campagna acquisti, ad esempio, abbiamo preso il figlio di Dodo Chierico, vecchia conoscenza romanista, che proveniva dal Genoa ma aveva fatto tutte le giovanili a Roma. Noi siamo quindi aperti ai giovani anche perché in Serie B è più facile investire su un giovane di belle speranze ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Del resto noi abbiamo un allenatore, che è Baroni, che punta molto sui giovani. L’ultima campagna acquisti che abbiamo fatto ha visto arrivare tutti ragazzi giovani e siccome l’attività di scouting come base ha il pensiero sui giovani si è parlato di quello. E’ un personaggio così importante a livello nazionale e internazionale che mediaticamente ha un maggiore risalto, ma io incontro anche altri del settore e non c’è tutta questa attenzione. Del resto per me sarebbe stata un’emozione anche conoscere Bruno Conti”, ha sottolineato il numero uno della. “In questa ultima campagna acquisti, ad esempio, abbiamo preso il figlio di Dodo Chierico, vecchia conoscenza romanista, che proveniva dal Genoa ma aveva fatto tutte le giovanili a Roma. Noi siamo quindi aperti ai giovani anche perché in Serie B è più facile investire su un giovane di belle speranze ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gallo Quel buffo balletto fra Totti e la Reggina ...giovani che fanno parte della scuderia'? Fino a prova contraria i giovani sono tesserati per società di calcio, e con esse dovrebbe interloquire Reggina 1914. Potrebbe risponderci il presidente Gallo?...

Il Napolista: Osimhen non è untore, potrebbe essere premiato A fare chiarezza ci ha provato Massimiliano Gallo , direttore de Il Napolista, intervenendo ai microfoni di Club Napoli All News in onda su Teleclubitalia canale 98 ' Quello di cui si parla dell'...

Verso Cagliari-Torino: ballottaggi per l’undici granata Tuttosport analizza i probabili dubbi di formazione di Davide Nicola, allenatore del Torino che oggi affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena ATTACCO. L’allenatore del Torino prossimo avversario del ...

