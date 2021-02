Calciatori Brutti entra nell’OIES | nuova conquista per gli eSports

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tramite comunicato stampa, ci è giunta notizia che la community diè ufficialmenteta, l’Osservatorio Italiano: unaper il mondo degliin Italia Le acquisizioni dell’Osservatorio Italianosembrano non voler finire mai. Dopo Orbita, WeArena e perfino la Lazio, adre nel progetto più grande dedicato al mondo degliin Italia arriva anche. La più popolare community di appassionati di calcio ha recentemente sposato il progetto OIES, diventandone media partner, per esplorare nuove opportunità in un mondo dominato dai videogiochi di simulazione calcistica. L’accordo ...

