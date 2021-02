Cagliari-Torino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cagliari e Torino si sfidano nel match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Non possono più sbagliare i padroni di casa, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare e a rischio retrocessione. Non se la passa troppo bene neppure il Torino, che però ha leggermente invertito il trend con l’arrivo in panchina di Nicola. Chi otterrà questi punti salvezza cruciali? Venerdì 19 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), mentre la diretta streaming è affidata a SkyGo e NowTv. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021)si sfidano nel match valevole per la ventitreesima giornata di. Non possono più sbagliare i padroni di casa, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare e a rischio retrocessione. Non se la passa troppo bene neppure il, che però ha leggermente invertito il trend con l’arrivo in panchina di Nicola. Chi otterrà questi punti salvezza cruciali? Venerdì 19 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky SportA (202), mentre laè affidata a SkyGo e NowTv. SportFace.

