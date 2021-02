Cagliari-Torino | le formazioni ufficiali

NashSportsFans : Cagliari/Torino O2.5 +125 (1u) - tuttoatalanta : DIRETTA GOL TA - Cagliari-Torino 0-0 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Sanabria torna negativo dopo 21 giorni. Il Toro perde anche #Linetty per la sfida di questa sera a Cagliari: tampone dubb… - MulheresEmFoco : 'Cagliari vs Torino' #CagliariTorino - AlguerIT : CAGLIARI CalcioLive: Cagliari-Torino 0-0 al 5' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Torino

Sky Sport

Roma, 19 febbraio 2021 " La Serie A torna oggi con due anticipi della 23esima giornata. Nel primo successo della Fiorentina sullo Spezia per 3 - 0. Segue alle 20.45. La vittoria regala tre punti ai ragazzi di Prandelli, che vedono avvicinrsi sempre più la quota salvezza. Liguri ridimensionati dopo la clamorosa vittoria sul Milan . In serata ...Davide Vagnati, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il: le sue ...PRIMO TEMPO 5' Va Belotti di potenza direttamente in porta, la palla non scende e termina sopra la traversa. 4' Azione insistita del Toro, ruba palla Mandragora che è steso a ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventitreesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...