Cagliari-Torino 0-1 | Nicola | “Ora siamo consapevoli di lottare per la salvezza”

(Di sabato 20 febbraio 2021) “Questa vittoria vale sempre tre punti ma fortunatamenteriusciti a prenderli. Sono contento per i ragazzi, per la società e i tifosi: tutti stiamo dando il massimo anche se è chiaro che dobbiamo cercare di crescere”. Così Davidedopo l’importante vittoria delsul campo del, il primo successo del tecnico sulla panchina granata. “Ciò che mi fa più piacere è che i ragazzi sonodiper salvarsi. Nelle prime partite abbiamo dovuto sempre rimontare, io mi soffermo sempre sugli aspetti migliorativi pur sapendo che tutto subito non può arrivare – prosegue a Sky Sport – Potrebbe capitare di giocare altre partite del genere dal punto di vista nervoso, sono match che si possono anche perdere ma c’è da chiedersi come si reagisce. Noi stiamo cercando ...

Commenta per primo Al termine della vittoria di, Davide Nicola ha parlato a Sky : 'La vittoria vale sempre tre punti, fortunatamente li ... SUL- 'La coesione del gruppo era il primo ...0 - 1 I sardi vorrebbero scrollarsi di dosso il terzultimo posto e impongono il ritmo. Izzo contiene la girata di Joao Pedro, Simeone trova la deviazione di Bremer che manda a lato ...Una testata di Bremer affonda il Cagliari e regala ossigeno al Torino. Nello scontro diretto alla 'Sardegna Arena' tra le due grandi deluse del campionato, i granata passano per 1-0 ...Un'altra sconfitta per il Cagliari che contro il Torino perde in casa e continua a rimanere nella zona pericolosa della classifica al terzultimo posto e ora a meno cinque punti proprio dai granata. So ...