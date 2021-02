Cagliari-Torino 0-1, Bremer regala ossigeno ai granata (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cagliari (ITALPRESS) – Una testata di Bremer affonda il Cagliari e regala ossigeno al Torino. Nello scontro diretto alla ‘Sardegna Arenà tra le due grandi deluse del campionato, i granata passano per 1-0 e allontanano il terzultimo posto occupato dai rossoblù portandosi a cinque lunghezze di distacco. Con una posta in palio così alta a beneficiarne non è stato lo spettacolo. Le due squadre si annullano a centrocampo per i primi venti minuti, poi è il Cagliari a prendere in mano il pallino del gioco. Il primo brivido per la porta di Sirigu arriva al 32' quando Simeone, complice la deviazione di Bremer, manda a lato di un soffio. Il Torino ha grosse difficoltà in fase di costruzione con Zaza e Belotti troppo isolati in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021)(ITALPRESS) – Una testata diaffonda ilal. Nello scontro diretto alla ‘Sardegna Arenà tra le due grandi deluse del campionato, ipassano per 1-0 e allontanano il terzultimo posto occupato dai rossoblù portandosi a cinque lunghezze di distacco. Con una posta in palio così alta a beneficiarne non è stato lo spettacolo. Le due squadre si annullano a centrocampo per i primi venti minuti, poi è ila prendere in mano il pallino del gioco. Il primo brivido per la porta di Sirigu arriva al 32' quando Simeone, complice la deviazione di, manda a lato di un soffio. Ilha grosse difficoltà in fase di costruzione con Zaza e Belotti troppo isolati in ...

