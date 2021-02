Cagliari in silenzio stampa dopo il ko con il Torino (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Cagliari ha deciso che, dopo la sconfitta contro il Torino, non presenterà nessun tesserato alla stampa. Riflessioni in corso tra la proprietà con il presidente Giulini che potrebbe anche decidere di esonerare Di Francesco. Foto: Logo Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilha deciso che,la sconfitta contro il, non presenterà nessun tesserato alla. Riflessioni in corso tra la proprietà con il presidente Giulini che potrebbe anche decidere di esonerare Di Francesco. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

alaimotmw : #Cagliari in silenzio stampa. E #DiFrancesco corre verso l’esonero. @TuttoMercatoWeb - marinabeccuti : Silenzio stampa per il Cagliari, a forte rischio esonero Di Francesco - Torinogranatait : Silenzio stampa per il Cagliari, a forte rischio esonero Di Francesco - sportface2016 : #CagliariTorino, sardi in silenzio stampa: lungo confronto nello spogliatoio, #DiFrancesco a rischio - ItaSportPress : Cagliari, squadra in silenzio stampa e Di Francesco è in bilico. Un tecnico in pole - -