Bye bye ufficio | il lavoro a casa con benefit diventa realtà

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Andare insolo quando si devono svolgere determinate attività. E’ questa la filosofia di NewWay 2.Work di Prometeon Tyre group, il concept che si è modellato anche in risposta alle necessità strutturali che la pandemia ha evidenziato e accelerato. Prometeon Tyre Group è l’unica società di pneumatici completamente focalizzata sul settore industrial, per trasporto di merci, persone e sul segmento Agro e Otr. L’offerta Prometeon è multi-level con un portafoglio prodotti che include i brand Pirelli, Formula, In Licenza, oltre ad Anteo, Tegrys ed Eracle. Il gruppo ha 4 fabbriche (2 in Brasile, 1 in Egitto e 1 in Turchia), tre centri di ricerca&sviluppo (Italia, Brasile e Turchia) e un Centro di sviluppo in Egitto, che rappresentano il cuore dell’innovazione del portafoglio di prodotto. Oltre 7 mila persone lavorano all’interno del gruppo Prometeon, che è ...