Bye Bye Trump. Biden ai leader G7, "America First è finito, siamo tornati" (Di venerdì 19 febbraio 2021) “L’era dell’America First è finita. L’America è tornata e l’alleanza transatlantica è tornata”: questo il messaggio che il presidente Americano Joe Biden consegnerà nelle mani dei leader del G7 nel corso del meeting virtuale in programma nelle prossime ore, secondo quanto riportano fonti della Casa Bianca. Biden nel suo intervento si soffermerà in particolare sui temi della lotta alla pandemia e della distribuzione dei vaccini, del lotta ai cambiamenti climatici e delle ricette per la ripresa dell’economia. “Gli Stati Uniti non vogliono una nuova Guerra Fredda” dirà ai leader del G7, secondo fonti della Casa Bianca, sottolineando però come forti siano “le preoccupazioni” per i tentativi di Russia e Cina di mettere a rischio la democrazia in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) “L’era dell’è finita. L’è tornata e l’alleanza transatlantica è tornata”: questo il messaggio che il presidenteno Joeconsegnerà nelle mani deidel G7 nel corso del meeting virtuale in programma nelle prossime ore, secondo quanto riportano fonti della Casa Bianca.nel suo intervento si soffermerà in particolare sui temi della lotta alla pandemia e della distribuzione dei vaccini, del lotta ai cambiamenti climatici e delle ricette per la ripresa dell’economia. “Gli Stati Uniti non vogliono una nuova Guerra Fredda” dirà aidel G7, secondo fonti della Casa Bianca, sottolineando però come forti siano “le preoccupazioni” per i tentativi di Russia e Cina di mettere a rischio la democrazia in ...

pussylluvia : @SrRios117 @rulademierda @doma_dor_ no entendi bye - felixsafetynet : queen di positions deluxe e non voglio sentire altro bye - sjr01V : RT @winterVitae: 'GO CENTURY X' e jimin si accorge che nam sta spoilerando qualcosa per la 29397 volta e cerca subito qualcosa da lanciargl… - winterVitae : 'GO CENTURY X' e jimin si accorge che nam sta spoilerando qualcosa per la 29397 volta e cerca subito qualcosa da la… - Chocookyu : @deliaredelie @treasuremembers HAHAHAHAHAHAH SKDKSKSKS BYE -