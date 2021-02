Bruno Fernandes | nessuno come lui tra i giocatori di Premier League Sui social | “Sempre bello giocare in Italia…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Non ci sono più parole per descriveree il suo impatto col Manchester United. Un anno esatto dopo il suo debutto per i Red Devils, il portoghese è diventato la vera stella del club inglese. Non lo dice la stampa, ma lo dicono i numeri. Grazie alla doppietta contro la Real Sociedad in Europa, il classe 1994 ha realizzato un vero e proprio record di partecipazioni alle reti del suo club.da recordcaption id="attachment 1096367" align="alignnone" width="897"(getty images)/captionriporta Opta, dal suo esordio datato febbraio 2020 il fantasista portoghese ha partecipato attivamente a ben 52 gol del Manchester United in 58 partite disputate considerando tutte le competizioni. Per lui 33 gol e 19 ...