Brevettata un’idea Membretti | l’esclusivo zaino alla Milano fashion Week

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “È tutto nei dettagli”. Una filosofia, questa, che si è concretizzata nell’ultima produzione del brand: uno zainetto speciale ed esclusivo, da non lasciar scampo a chi ama cavalcare l’onda dell’ultima moda. Il nuovo zainetto, un vero e proprio brevetto d’invenzione Made in Italy, sarà presentato il 26 febbraio in occasione della. Insomma, in passerella si sfilerà non con un semplice, ma con un vero e proprio accessorio caratterizzante. Sceglierlo vorrà dire distinguerti, del resto, si sa, è sempre tutta una questione di stile. L’idea è nata in seguito ad un preciso ragionamento del designer Francescoovvero quello di dar vita ad un accessorio di uso comune, ma con un’anima innovativa e unica. Lo zainetto ha ...