Brescia, perquisizioni della Finanza: la nota di Cellino (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arriva una nota del presidente del Brescia, Massimo Cellino, in merito alla vicenda delle perquisizioni della Guardia di Finanza per presunti illeciti. Queste le parole di Cellino: "Il sottoscritto Massimo Cellino, in qualità di Presidente del Brescia Calcio, viene a precisare, in relazione agli accertamenti svolti in data odierna dagli organi di polizia giudiziaria, che gli stessi sono riferiti alla mia persona e non alla Società Sportiva. Ci tengo a dare questo messaggio, per tranquillizzare i nostri dipendenti e i nostri tifosi, fermo restando che sono fermamente convinto di aver sempre agito nel pieno rispetto della Legge e confido pertanto di poter chiarire la correttezza del mio operato agli organi competenti ..."

