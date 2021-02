Brescia, Guardia di Finanza nella sede del club: i dettagli (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come riporta Il Giornale di Brescia, la Guardia di Finanza è entrato nella sede del club di Massimo Cellino. I dettagli Perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici della sede del Brescia Calcio in via Solferino e a casa di Massimo Cellino a Padenghe sul Garda. Nell’ambito di un’inchiesta su reati fiscali gli uomini delle Fiamme gialle sono alla ricerca di documenti relativi alle attività del patron del Brescia calcio. Massimo Cellino risulta iscritto nel registro degli indagati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come riporta Il Giornale di, ladiè entratodeldi Massimo Cellino. IPerquisizioni delladinegli uffici delladelCalcio in via Solferino e a casa di Massimo Cellino a Padenghe sul Garda. Nell’ambito di un’inchiesta su reati fiscali gli uomini delle Fiamme gialle sono alla ricerca di documenti relativi alle attività del patron delcalcio. Massimo Cellino risulta iscritto nel registro degli indagati. Leggi su Calcionews24.com

tvdellosport : ?? BRESCIA, GdF IN SEDE: INDAGATO CELLINO Blitz della Guardia di Finanza nella sede del #Brescia calcio in via Sol… - _SiGonfiaLaRete : #Brescia, blitz della Guardia di Finanza: #Cellino indagato per reati fiscali - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Brescia Guardia di Finanza in sede: #Cellino indagato per reati fiscali - Leccezionaleit : Brescia, la Guardia di Finanza indaga Massimo Cellino per reati fiscali. Le Fiamme Gialle si sono presentate nella… - Pall_Gonfiato : #Brescia, #Cellino indagato: la #GuardiadiFinanza piomba in sede -