Brescia, Guardia di Finanza nella sede del club: Cellino indagato per reati fiscali. I dettagli

La Guardia di Finanza nella sede del Brescia Calcio. Perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici della sede del Brescia Calcio e a casa del numero uno del club, Massimo Cellino. Le Fiamme Gialle, nell'ambito di un'inchiesta su reati fiscali, sono giunti negli uffici della società calcistica alla ricerca di documenti relativi alle attività del patron del Brescia calcio. Il presidente del club sarebbe iscritto nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta su reati fiscali.

Brescia, Guardia di Finanza in sede: Cellino indagato per reati fiscali

Controlli in corso in casa Brescia. La notizia si è diffusa alla vigilia della partita con la Cremonese suscitando preoccupazione nell'ambiente biancazzurro. È la Guardia di Finanza ad essere entrata nella sede di via Solferino,

Perquisizioni in corso nella sede del Brescia Calcio Cellino indagato per reati fiscali

La Guardia di Finanza è entrata nella sede del Brescia calcio. Da quanto si apprende dall'agenzia Ansa, le perquisizioni sarebbero in corso sia negli uffici della sede del Brescia calcio che a casa di

