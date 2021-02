Brescia, Gdf nella sede del club e nell’abitazione di Cellino (Di venerdì 19 febbraio 2021) Guai in vista per il Brescia e il suo patron Cellino. La Guardia di Finanza si è presentata nella sede del club lombardo. Come spiegato dal sito del Giornale di Brescia perquisizioni della Guardia di Finanza sono in corso negli uffici della sede del Brescia calcio e casa di Massimo Cellino a Padenghe sul Garda. Nell'ambito di un'inchiesta su reati fiscali Massimo Cellino risulta iscritto nel registro degli indagati.caption id="attachment 1035169" align="alignnone" width="1024" Brescia, getty images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021) Guai in vista per ile il suo patron. La Guardia di Finanza si è presentatadellombardo. Come spiegato dal sito del Giornale diperquisizioni della Guardia di Finanza sono in corso negli uffici delladelcalcio e casa di Massimoa Padenghe sul Garda. Nell'ambito di un'inchiesta su reati fiscali Massimorisulta iscritto nel registro degli indagati.caption id="attachment 1035169" align="alignnone" width="1024", getty images/caption ITA Sport Press.

