Brescia, Cellino nei guai: indagato per reati fiscali, perquisizione nella sede (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non è un buon periodo in casa Brescia. La squadra non sta disputando una stagione all’altezza nel campionato di Serie B, adesso sono emersi problemi che riguardano il presidente Cellino. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ controlli in corso in casa Brescia, la Guardia di Finanza è entrata nella sede di via Solferino e le perquisizioni sarebbero in corso anche nella casa del presidente Massimo Cellino sul lago di Garda, a Padenghe. Il numero uno delle Rondinelle sarebbe iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta sui reati fiscali. La stagione del Brescia Foto di Simone Venezia / AnsaIl Brescia era partito con ambizioni di promozione, ma i risultati non sono stati ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non è un buon periodo in casa. La squadra non sta disputando una stagione all’altezza nel campionato di Serie B, adesso sono emersi problemi che riguardano il presidente. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ controlli in corso in casa, la Guardia di Finanza è entratadi via Solferino e le perquisizioni sarebbero in corso anchecasa del presidente Massimosul lago di Garda, a Padenghe. Il numero uno delle Rondinelle sarebbe iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta sui. La stagione delFoto di Simone Venezia / AnsaIlera partito con ambizioni di promozione, ma i risultati non sono stati ...

tvdellosport : ?? BRESCIA, GdF IN SEDE: INDAGATO CELLINO Blitz della Guardia di Finanza nella sede del #Brescia calcio in via Sol… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Brescia Guardia di Finanza in sede: #Cellino indagato per reati fiscali - Leccezionaleit : Brescia, la Guardia di Finanza indaga Massimo Cellino per reati fiscali. Le Fiamme Gialle si sono presentate nella… - Pall_Gonfiato : #Brescia, #Cellino indagato: la #GuardiadiFinanza piomba in sede - teo_acm : RT @tvdellosport: ?? BRESCIA, GdF IN SEDE: INDAGATO CELLINO Blitz della Guardia di Finanza nella sede del #Brescia calcio in via Solferino… -