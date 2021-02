sportli26181512 : Brehme: 'Lukaku e Ibra hanno sbagliato. Il derby vi dico io come finisce...': Brehme: 'Lukaku e Ibra hanno sbagliat… - Gazzetta_it : #DerbyMilano #Brehme: '#Lukaku e #Ibra hanno sbagliato. Ecco come finisce il derby' - Fantacalcio : Milan-Inter, Brehme: 'Vince Conte 2-1. E Lukaku e Ibra dovevano darsi la mano' - passione_inter : Brehme: 'Derby? Lo vince l'Inter 2-1. Conte buon allenatore, Lukaku mi piace' - -

Ultime Notizie dalla rete : Brehme Lukaku

"Come sta?". "Sto bene. Quando l'Inter vince ed è prima sono contento". Andreasè ancora legatissimo ai colori nerazzurri: in quattro stagioni 155 partite con la maglia dell'Inter, uno scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa. "Qua a Monaco ci sono tanti ...... con lo scudetto di Trapattoni e i tedeschi (Matthaus,e Rummenigge) nel 1988-1989, la ... ma sempre via via migliorata fino ad arrivare ad acquistare giocatori del calibro di, Hakimi ed ...Trepidazione per il derby di Milano, con l'Inter in testa alla classifica: della stracittadina in avvicinamento ha parlato l'ex leggenda nerazzurra Andreas Brehme alla Gazzetta dello Sport."Spero che Inter e Milan possano rimanere entrambe a San Siro: è uno stadio bellissimo e conosciuto in tutto il mondo. Il risultato? Io dico che vince l’Inter 2-1. Non importa chi fa gol, ma è importa ...