Branca | «Lautaro si complica la vita da solo Barella un gigante e su Lukaku…»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Marco, ex direttore sportivo dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della stagione nerazzurra. Le sue parole Marco, ex direttore sportivo dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della stagione nerazzurra. Le sue parole. CLUB – «La società ha fatto il massimo per dare il meglio al tecnico dopo lo stop di agosto. E ora, senza coppe, la rosa è ampia. In questi mesi strani per il Covid serve cautela. Diciamo, però, che l’Inter è attrezzata per vincere, ma il Milan non è lì per caso: ha gioco e qualità. E finalmente Milano è tornata in alto, dopo il difficile ricambio per l’uscita di scena di Moratti e di Berlusconi». INTER DEL TRIPLETE – «Non mi metta in difficoltà. I giocatori sono permalosi, non mi perdonerebbero… Però sin dall’inizio ho detto che Lukaku è decisivo in questa squadra. Forse deve migliorare contro le ...